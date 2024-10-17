Дональд Трамп назвав себе "батьком екстракорпорального запліднення" – HuffPost

Нещодавно республіканці у Конгресі двічі голосували проти закону, який захищає ЕКО.

Кандидат від Республіканської партії на пост президента США Дональд Трамп заявив цієї середи, 16 жовтня, під час виступу перед виключно жіночою аудиторією, що він є "батьком екстракорпорального запліднення", таким чином він намагався залучити на свій бік жіночу частину виборців напередодні президентських виборів.

Про це пише HuffPost.

"Ми дійсно партія екстракорпорального запліднення. Демократи намагалися атакувати нас із цього приводу, але ми навіть активніші, ніж вони, в галузі екстракорпорального запліднення", — заявив Трамп.

При цьому Трамп не став розвивати тему репродуктивних прав жінок, яка вважається найслабшим місцем у його передвиборчій кампанії. І, як нагадує New York Times, останнім часом республіканці у Конгресі двічі голосували проти закону, який захищає ЕКО.

У тому ж інтерв'ю Трамп розповів, що після лютневого рішення суду про заборону ЕКО в дуже консервативному штаті Алабама, йому зателефонувала сенатор-республіканець Кеті Брітт, щоб обговорити протиріччя навколо теми екстракорпорального запліднення.

"Я сказав їй: "Поясніть мені ЕКО дуже швидко". І за дві хвилини я все зрозумів і відповів: "Ні, ні, ми за ЕКО!", — заявив Трамп.

Після виходу інтерв'ю в ефір представник передвиборчого штабу Трампа Керолайн Лівітт пояснила, що зауваження кандидата в президенти про ЕКО було "жартом, зробленим у пориві ентузіазму".

Видання зазначає, що Дональд Трамп значно відстає в опитуваннях від своєї конкурентки Камали Гарріс серед жіночого електорату. За останні 15 років на політичній арені Трамп відзначився дуже непостійною позицією щодо абортів. Спочатку він позиціював себе як прихильника вільного вибору жінок, а потім закликав до "тої чи іншої форми покарання" для жінок, які роблять аборт.

Трамп також вихвалявся тим, що завдяки призначенню трьох консервативних суддів до Верховного суду США у червні 2022 року вдалося скасувати конституційні гарантії права на аборт. Але, зіткнувшись після цього із жорсткою критикою з боку демократів та громадської думки, тепер Трамп намагається показати себе захисником "репродуктивних прав".

Суперниця Трампа, кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс назвала висловлювання Трампа про ЕКО "досить дивними".

"Його заборони на аборти вже поставили під загрозу доступ до цієї методики [ЕКО – ред.] у США, а його власна передвиборча програма може взагалі покласти край екстракорпоральному заплідненню. Тож давайте не відволікатимемося на його вибір слів. Реальність така, що його дії вже завдали шкоди жінкам та сім'ям", – заявила Гарріс.

Дональд Trump розмовляє йому “один з IVF,” і хлопці Republicans підтримують IVF більше, ніж Democrats do, протягом всієї жінки в центрі міста в Georgia. pic.twitter.com/MRXgssMT8Z — The Recount (@therecount) October 16, 2024

Нагадаємо, Трамп зажадав використати армію США проти "внутрішніх ворогів". Він заявив, що в країні багато "поганих та хворих" людей.

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