Трамп зажадав використати армію США проти "внутрішніх ворогів"

Трамп заявив, що в країні є багато "поганих та хворих" людей.

Кандидати у президенти Сполучених Штатів від Республіканської парті Дональд Трамп заявив про необхідність використати армію у день виборів проти "внутрішніх ворогів".

Про це пише CNN, з посиланням на інтервʼю Трампа для Fox News.

Він заявив, що всередині країни є багато "поганих та хворих" людей, які є проблемою.

"Я думаю, що велика проблема — це люди зсередини. У нас є дуже погані люди. У нас є хворі люди. Радикальні ліві безумці... Я думаю, що з цим легко впорається Національна гвардія, якщо це необхідно, або військові, якщо це дійсно необхідно, тому що вони не можуть цього допустити", - сказав Трамп.

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Водночас він не бачить загрози зі сторони своїх виборців, коли його запитали, чи будуть вони влаштовувати хаос в день виборів.

Крім того, він звинуватив політичних опонентів з лівими поглядами після питання про те, що Міністерство юстиції заарештувало та звинуватило громадянина Афганістану, який імовірно планував теракт у день виборів президента США.

"Я думаю, що велика проблема — це ворог зсередини. Навіть не ті люди, які прийшли та руйнують нашу країну, до речі, повністю руйнують нашу країну, міста, села, вони затоплені", - сказав Трамп, маючи на увазі іммігрантів.

У штабі казали Гарріс відреагували, заявивши, що такі слова Трампа мають "стривожити кожного американця".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп знову пригрозив Третьою світовою та назвав термін її початку.

Крім того, ми раніше інформували, що країни ЄС стурбовані можливістю “любовного трикутника” з Трампом та Путіним.

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