Трамп чи Гарріс: експосол у США оцінив, хто більше хотітиме допомагати Україні

Дипломат розповів, що в команді демократки були люди з команди Барака Обами, які не мали бажання допомагати Україні летальними озброєннями.

Україні доведеться працювати з тим президентом США, якого обере американський народ, тому треба готувати різні інструменти для цього. Водночас навряд чи буде легше з президентом Камалою Гарріс, ніж із президентом Дональдом Трампом.

Таку думку експосол України у США та голова правління Українського кризового медіа-центру Валерій Чалий висловив у інтерв'ю "РБК-Україна".

Чалий вважає помилковою думку про те, що люди з нинішнього оточення Трампа будуть на посадах у Білому Домі у разі його перемоги на виборах.

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"Це не так. Там буде перехідна команда, і вона буде формувати цей список. Отже, є баланси, певні обставини, і є Конгрес, врешті-решт", – звернув увагу дипломат.

Водночас, на його думку, Україні навряд чи буде легше з кандидаткою від демократів, маючи на увазі Гарріс.

"Ті люди, які були в її команді раніше, з ними дуже складно. Я з ними працював, вони з команди Обами. Тоді вони не мали бажання допомагати Україні летальними озброєннями. Це була стіна непробивна", – поділився Чалий.

Щоправда, додав він, зараз Гарріс звільнила частину частину команди – із 47 людей 44 вже не працюють із нею. Залишилися лише найближчі помічники і помічниці, а також Філ Гордон – радник демократки із національної безпеки.

"Так чи можна сказати, де нам буде легше з точки зору дипломатичної роботи?" – поставив риторичне запитання експерт.

До слова, раніше ТСН.ua повідомляв, чи є різниця у підходах Трампа та Гарріс щодо закінчення війни в Україні.

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