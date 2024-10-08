Трамп проти виділення Україні $300 млрд на тлі урагану Гелен в США

Трамп зазначив, що адміністрація Байдена виділяє лише $750 на екстрені потреби для постраждалих від урагану, в той час, як США вже інвестували майже $300 мільярдів в Україну.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп висловив своє невдоволення щодо виділення близько 300 млрд доларів на допомогу Україні, підкресливши, що ці кошти слід було витратити на ліквідацію наслідків урагану Гелен, який вразив Сполучені Штати.

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

"Ми вклали майже 300 мільярдів в Україну, і при цьому вони (адміністрація Джо Байдена - ред.) пропонують людям по 750 доларів на екстрені потреби в зв'язку з найсильнішим ураганом, який будь-коли в нас був", - сказав він.

Крім того, він зазначив, що відвідав штат Північна Кароліна, який постраждав від урагану Гелен, і висловив своє невдоволення тим, як американська влада реагує на наслідки цього стихійного лиха.

Трамп розповів, що провів весь день у Північній Кароліні, де побачив небагато людей, крім тих, хто сильно постраждав. Він згадав про одного чоловіка, який сидів на камені, бо втратив все.

Нагадаємо, ураган "Гелен" обрушився на південний схід США в ніч на 26 вересня, викликавши сильні повені, руйнування доріг і мостів, а також пошкодження стільникових веж. Президент Джо Байден оголосив надзвичайну ситуацію в семи штатах. Станом на 3 жовтня кількість жертв урагану "Гелен" зросла до щонайменше 189.

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