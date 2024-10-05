Ураган "Хелен" вбив у США понад 200 осіб: жахливі кадри наслідків

Кількість загиблих у результаті урагану "Хелен" у США перевищила 200 людей. Тим часом рятувальники продовжують пошуки тих, хто вижив після руйнівного шторму.

Про це повідомляє ВВС.

Понад половина жертв припадає на Північну Кароліну, де цілі райони стали жертвами найпотужнішого урагану з часів урагану "Катріна" 2005 року, коли загинуло понад 1800 людей.

Фото: Associated Press

Сотні людей все ще вважаються зниклими безвісти. Понад 750 тисяч будинків залишаються без електрики, а багато доріг закриті, що ускладнює доставку допомоги до постраждалих регіонів.

Президент США Джо Байден схвалив виділення фінансової допомоги для постраждалих у Флориді, Джорджії, Північній та Південній Кароліні та Вірджинії.

Фото: Associated Press

Сезон ураганів в Атлантичному океані триватиме до кінця листопада, і наразі насуваються ще два урагани. Вчені пов'язують почастішання та посилення стихійних лих зі змінами клімату на планеті. Збитки, завдані стихією, можуть сягати ста мільярдів доларів.

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