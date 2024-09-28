У США вирує смертоносний ураган: стихія вже вбила понад 40 осіб

Ураган викликав сильні повені у штатах Флорида, Джорджія, Північна та Південна Кароліна.

У Сполучених Штатах Америки вже третій день триває ураган "Хелен". Він забрав життя щонайменше 44 осіб. Негода розповсюдилася на п'ять штатів.

Про це повідомляє The Associated Press.

За даними видання, найбільше жертв зафіксували у Південній Кароліні. Там загинули 19 осіб. Більшість з них стали жертвами падіння дерев.

Урагану присвоєно четверту категорію небезпеки за пʼятибальною шкалою Саффіра-Сімпсона. Пориви вітру сягають 225 кілометрів на годину. Губернатор штату Джорджія Браян Кемп розповів, що десятки людей залишаються під завалами зруйнованих будинків, служби порятунку намагаються визволити їх.

Фото: Associated Press

У рятувальних операціях беруть участь близько чотирьох тисяч нацгвардійців, 450 спецавтомобілів, а також гелікоптери та катери. Жителів попередили, що може знадобитися термінова евакуація.

Через ураган і повені вийшли з ладу системи життєзабезпечення. Наразі понад 4,6 мільйона житлових будинків та комерційних приміщень відрізані від електропостачання.

Ураган Хелен став сьомим за потужністю у Флориді та 14-м – у США за всю історію спостереження.

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