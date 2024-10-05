Ураган "Хелен" убил в США более 200 человек: ужасные кадры последствий

Сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести.

Число погибших в результате урагана "Хелен" в США превысило 200 человек. Тем временем спасатели продолжают поиски выживших после разрушительного шторма.

Об этом сообщает BBC.

Более половины жертв приходится на Северную Каролину, где целые районы стали жертвами самого мощного урагана со времен урагана "Катрина" в 2005 году, когда погибли более 1800 человек.

Фото: Associated Press

Сотни людей все еще считаются пропавшими без вести. Более 750 тысяч домов остаются без электричества, а многие дороги закрыты, что затрудняет доставку помощи в пострадавшие регионы.

Президент США Джо Байден одобрил выделение финансовой помощи для пострадавших во Флориде, Джорджии, Северной и Южной Каролине и Виргинии.

Фото: Associated Press

Сезон ураганов в Атлантическом океане продлится до конца ноября, и сейчас надвигаются еще два урагана. Ученые связывают учащение и усиление стихийных бедствий с изменениями климата на планете. Ущерб, нанесенный стихией, может достигать ста миллиардов долларов.

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