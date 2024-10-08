Минулий рік став найпосушливішим за 30 років: кліматологи ООН

Торік річки по всьому світу обміліли через посухи та брак опадів.

2023 рік відзначився рекордними посухами та пересиханням річок у різних регіонах через аномальну спеку.

Про це пише The Washington Post, посилаючись на доповідь метеорологічного агентства ООН (WMO).

Повідомляється, що льодовики за останні п'ять десятиліть втратили найбільшу кількість маси, що може суттєво загрожувати водній стабільності для мільйонів людей, згідно зі звітом метеорологічного агентства.

Генеральний секретар WMO Селеста Сауло заявила, що підвищення температури зробило гідрологічний кругообіг нестабільним, що може спричинити надлишок або нестачу води через посухи та повені.

Метеорологічне агентство повідомляє, що близько 3,6 млрд людей мають обмежений доступ до води хоча б один місяць на рік, а до 2050 року ця цифра може зрости до 5 млрд. При цьому 70% води з гідрологічних систем використовується в сільському господарстві.

У звіті вказується, що значні посухи охопили південні регіони США, Центральну Америку, а також країни Південної Америки, серед яких Аргентина, Бразилія, Перу та Уругвай. У цих регіонах спостерігали найнижчі рівні води в річці Амазонка та в озері Тітікака на кордоні Перу і Болівії. Також рекордно низькими були показники рівня води в басейні річки Міссісіпі.

Минулого року половина світу стикнулася з дефіцитом водних ресурсів, що спричинило труднощі з річковим судноплавством у Бразилії та погіршення ситуації з продовольством у Зімбабве та інших країнах Південної Африки. 2023 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень, а літо – найгарячішим, що може сигналізувати про нові температурні рекорди у 2024 році.

Нагадаємо, цього тижня в Україні очікується ще тепла погода, а з неділі, 13 жовтня – уже поступове похолодання.

Читайте також: