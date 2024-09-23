Ховайте куртки: до України суне аномальна спека

Де слід діставати парасольки, а де варто запасатися водою і готувати панами – в ексклюзиві TSN.UA.

Знову пекельні +30! До України суне аномальна спека з Туреччини та країн Балканського півострова. Синоптик озвучив несподіваний прогноз і назвав, які саме області вже найближчим часом охопить дуже тепла погода. Однак українців попередили, що у деяких регіонах все ж пройдуть дощі.

Де слід діставати парасольки, а де варто запасатися водою і готувати панами – в ексклюзиві TSN.UA.

Знову +30!

Трішки насолодилися вересневою свіжістю – і досить. Вже цього тижня в Україні очікується аномальне тепло! Однак у деяких регіонах все ж пройдуть дощі. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич, пише "Метеопрог". За даними синоптика, над центром та заходом Європи очікується розвиток циклонічної діяльності, через що над територією України переважатимуть повітряні потоки південного та південно-східного напрямку.

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“За рахунок такої атмосферної циркуляції, до нас почне надходити тепле повітря з Туреччини та країн Балканського півострова. Значних дощів на найближчий тиждень не передбачається, лише у західній частині часом спостерігатимуться помірні опади”, – каже синоптик.

Прогноз погоди на тиждень

У вівторок, 24 вересня, завдяки впливу антициклону збережеться тепла та суха погода у більшості областей нашої країни. Температура повітря вночі +7…+12°С, у південних областях +12…+17°С; вдень +24…+29°С, у Карпатах +18…+23°С. Схожа погодна ситуація буде у середу та четвер.

"У середу, 25 вересня, у західних областях, а також місцями у Приазов'ї очікуються дощі, вночі на Закарпатті та у Карпатах можливі сильні дощі. На решті території переважно без опадів. Вітер південно-східного напрямку, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі +10…+15°С, на північному сході +5…+10°С; вдень +21…+26°С, у західних областях місцями +16…+21°С. У четвер, 26 вересня, місцями у західній частині, а також у Криму та Приазов'ї пройдуть короткочасні дощі, часом з грозами. Врешті областей України без опадів. Вітер південний / південно-східний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі +10…+15°С, на півдні та узбережжі морів +15…+20 С; вдень +22…+27°С, у Карпатах +16…+21°С", – зазначив він.

У п'ятницю, 27 вересня, у північних регіонах подекуди можливий невеликий дощ, а на решті території України без істотних опадів.

“Вітер південного / південно-західного напрямку, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі +13…+18°С, на півдні та узбережжі морів +16…+21°С; вдень +24...+29°С, на крайньому заході +18...+23°С”, – каже синоптик.

Яка погода на вихідних?

На вихідних в Україні буде переважно без опадів, лише у західних областях очікується дощова та прохолодна погода. А от у південних та східних регіонах слід очікувати високих позначок на стовпчику термометра.

"У суботу, 28 вересня, в Україні переважно без опадів, лише у західних областях очікується дощова та прохолодна погода. Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі +12…+18°С, на півдні та узбережжі морів +16…+21°С; вдень у північних та західних областях +17…+22°С, у центральних, південних та східних регіонах +25…+30°С. У неділю, 29 вересня, нестійка погода з дощами очікується у західних, північних та центральних областях. На сході та півдні країни ще збережеться тепла та суха погода. Вітер південно-західний із переходом у західній частині на північно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +12…+17°С, вдень +23…+28°С; у західних та північних областях +17…+22°С", – розповів Кібальчич.

Аномальні явища

Раніше синоптики повідомили, що цьогоріч вересень та жовтень будуть на 2-3 градуси теплішими, ніж зазвичай. Загалом середньомісячна температура повітря восени буде на декілька градусів вищою за норму. Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає "Суспільне". За її словами, в Україні досі триває метеорологічне літо.

"У листопаді вже трошечки будемо наближатися ближче до кліматичної норми, але все ж таки все одно дещо може бути він вищий", – каже вона.

Птуха попередила, у вересні, як і влітку, в Україні спостерігається дефіцит опадів. Проте в жовтні та листопаді рівень опадів має наблизитись до норми.

"Зараз, за інформацією наших агрометеорологів, близько 70% площ для посіву, скажімо так, охоплені саме посухою, навіть метровий шар абсолютно сухий. Переважно це стосується, знову ж таки, південного сходу України", – зазначила вона.

Синоптикиня додала, що глобальна зміна клімату впливає на клімат в Україні, який стає теплішим і посушливішим.

"У нас дійсно більше стає періодів з більш високими значеннями температури. Це літо було яскравим прикладом, в нас була потужна хвиля тепла. І, в принципі, останні роки у нас будь-який сезон стає доволі теплим. А періодів з холодними днями, їх стає дедалі менше і вони стають все більш короткими і не такими тривалими, не настільки інтенсивними", – каже вона

Взимку все ж можуть бути холодні періоди та морози, але частіше погода буде "більш м'якою" та теплою. Більш точні прогнози на цю зиму можна буде дізнатися наприкінці осені.

Що буде зі світлом?

Нагадаємо, що днями в ООН заявили, що через обстріли критичної інфраструктури з боку РФ на Україну взимку можуть чекати тривалі відключення світла. Йдеться про 18 годин щодоби без електропостачання.

"Попри значні та дороговартісні заходи, яких вживає Україна для пом’якшення наслідків, їх недостатньо для компенсації втрати генерувальних потужностей цього року", – кажуть в ООН.

У червні фахівці зазначали, що на населення чекає важка зима з дефіцитом електроенергії понад 30% через нестачу від 3 до 6 гігаватів електроенергії в пікові години.

"Цей дефіцит може призвести до відключень електроенергії взимку від 4 до 18 годин на добу. Наскільки цивільне населення постраждає від наслідків цих атак упродовж майбутньої зими, залежить від декількох факторів. Хоча енергетичні компанії працюють над відновленням пошкодженого обладнання, наразі незрозуміло, скільки потужностей вдасться відновити до початку зими. Масштаби відключення електроенергії також будуть значною мірою залежати від того, наскільки холодною буде зима. Вплив на цивільне населення залежатиме від того, чи будуть нові атаки російських збройних сил на енергетичну інфраструктуру", – кажуть фахівці.

Технічні експерти, опитані ММПЛУ, зазначили, що найсерйозніших наслідків для цивільного населення можна було б уникнути, якби відключення електроенергії обмежити кількома годинами за графіками.

Якщо нові атаки призведуть до тривалих аварійних відключень, наслідки будуть значними.

Найгірший сценарій

Згодом в мережі з’явилася інформація, що прогноз про тривалі відключення світла взимку через російські атаки – це лише один із прогнозованих сценаріїв, причому найпесимістичніший. Про це заявила заступниця голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Ноель Калхун, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ в ефірі "Громадського радіо".

"Наш звіт дійсно згадує про такий дуже широкий діапазон можливих відключень – від 4 до 18 годин щодня. Ми посилаємось на думку різних експертів. Я розумію, що люди, ми всі хотіли б знати більш точний прогноз. Але діапазон – це просто підтвердження того, що існують дуже різні сценарії і різні фактори. 18 годин – це найгірший сценарій", – каже Калхун.

Заступниця керівника місії ООН визнала, що точні прогнози наразі неможливі, оскільки все залежить від низки важливих факторів. Найважливіший з яких – наскільки руйнівними будуть російські атаки на українську цивільну енергетичну інфраструктуру.

"Найважливіше – вплив на цивільне населення залежатиме від того, чи будуть російські збройні сили здійснювати нові атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури", – підсумувала Ноель Калхун.

Нагадаємо, синоптикиня Наталя Діденко розповіла, чи загрожує Україні стихійне лихо, що накрило Центральну Європу.

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