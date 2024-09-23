Прячьте куртки: в Украину идет аномальная жара

Где стоит доставать зонтики, а где следует запасаться водой и готовить панамы – в эксклюзиве TSN.UA.

Снова адские +30! В Украину идет аномальная жара из Турции и стран Балканского полуострова. Синоптик озвучил неожиданный прогноз и назвал, какие области уже в ближайшее время охватит очень теплая погода. Однако украинцев предупредили, что в некоторых регионах все же пройдут дожди.

Где стоит доставать зонтики, а где следует запасаться водой и готовить панамы – в эксклюзиве TSN.UA.

Снова +30!

Немного насладились сентябрьской свежестью – и хватит. Уже на этой неделе в Украине ожидается аномальное тепло! Однако в некоторых регионах все же пройдут дожди. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог". По данным синоптика, над центром и западом Европы ожидается развитие циклонической деятельности, поэтому над территорией Украины будут преобладать воздушные потоки южного и юго-восточного направления.

Также читайте Ограничения отменяются: в Киеве улучшилось качество воздуха

“За счет такой атмосферной циркуляции к нам начнет поступать теплый воздух из Турции и стран Балканского полуострова. Значительных дождей на ближайшую неделю не предвидится, только в западной части будут временами наблюдаться умеренные осадки”, – говорит синоптик.

Прогноз погоды на неделю

Во вторник, 24 сентября, благодаря влиянию антициклона сохранится теплая и сухая погода в большинстве областей нашей страны. Температура воздуха ночью +7…+12°С, в южных областях +12…+17°С; днем +24…+29°С, в Карпатах +18…+23°С. Похожая погодная ситуация будет в среду и четверг.

"В среду, 25 сентября, в западных областях, а также местами в Приазовье ожидаются дожди, ночью в Закарпатье и в Карпатах возможны сильные дожди. На остальной территории преимущественно без осадков. Ветер юго-восточного направления, 7 – 12 м/с Температура воздуха ночью +10…+15°С, на северо-востоке +5…+10°С, в западных областях местами +16…+21°С. В четверг, 26 сентября, местами в западной части, а также в Крыму и в Приазовье пройдут кратковременные дожди, временами с грозами. В остальных областях Украины без осадков. Ветер южный/юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15°С, на юге и побережье морей +15…+20 С; днем +22…+27°С, в Карпатах +16…+21°С", – отметил он.

В пятницу, 27 сентября, в северных регионах местами возможен небольшой дождь, а на остальной территории Украины без существенных осадков.

“Ветер южного/юго-западного направления, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °С, на юге и побережье морей +16…+21 °С; днем +24...+29 °С, на крайнем западе +18...+23 °С”, – говорит синоптик.

Какая погода в выходные?

На выходных в Украине будет без осадков, только в западных областях ожидается дождливая и прохладная погода. А вот в южных и восточных регионах следует ожидать высоких отметок на столбике термометра.

В субботу, 28 сентября, в Украине преимущественно без осадков, только в западных областях ожидается дождливая и прохладная погода. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. морей +16…+21°С; днем в северных и западных областях +17…+22°С, в центральных, южных и восточных регионах +25…+30°С. В воскресенье, 29 сентября, неустойчивая погода с дождями ожидается в западных, северных и центральных областях. На востоке и юге страны сохранится еще теплая и сухая погода. Ветер юго-западный с переходом в западной части на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17°С, днем ​​+23…+28°С; в западных и северных областях +17…+22°С", – рассказал Кибальчич.

Аномальные явления

Ранее синоптики сообщили, что в этом году сентябрь и октябрь будут на 2-3 градуса теплее обычного. В общей сложности среднемесячная температура воздуха осенью будет на несколько градусов выше нормы. Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает "Суспільне". По ее словам, в Украине до сих пор продолжается метеорологическое лето.

"В ноябре уже немного будем приближаться ближе к климатической норме, но все же все равно кое-что может быть он выше", – говорит она.

Птуха предупредила, что в сентябре, как и летом, в Украине наблюдается дефицит осадков. Однако в октябре и ноябре уровень осадков должен приблизиться к норме.

"Сейчас, по информации наших агрометеорологов, около 70% площадей для посева, скажем так, охвачены именно засухой, даже метровый слой абсолютно сухой. Преимущественно это касается опять же юго-востока Украины", – отметила она.

Синоптик добавила, что глобальное изменение климата влияет на климат в Украине, который становится более теплым и засушливым.

"У нас действительно больше становится периодов с более высокими значениями температуры. Это лето было ярким примером, у нас была мощная теплая волна. И, в принципе, последние годы у нас любой сезон становится достаточно теплым. А периодов с холодными днями, их становится все меньше и они становятся все более короткими и не столь длительными, не столь интенсивными", – говорит она

Зимой все же могут быть холодные периоды и морозы, но чаще погода будет более мягкой и теплой. Более точные прогнозы на эту зиму можно будет узнать в конце осени.

Что будет со светом?

Напомним, что на днях в ООН заявили, что из-за обстрелов критической инфраструктуры со стороны РФ на Украину зимой могут ожидать длительные отключения света. Речь идет о 18 часах суток без электроснабжения.

"Несмотря на значительные и дорогостоящие меры, которые предпринимает Украина для смягчения последствий, их недостаточно для компенсации потери генерирующих мощностей в этом году", – говорят в ООН.

В июне специалисты отмечали, что население ждет тяжелая зима с дефицитом электроэнергии более 30% из-за нехватки от 3 до 6 гигаваттов электроэнергии в пиковые часы.

"Этот дефицит может привести к отключениям электроэнергии зимой от 4 до 18 часов в сутки. Насколько гражданское население пострадает от последствий этих атак в предстоящую зиму, зависит от нескольких факторов. Хотя энергетические компании работают над восстановлением поврежденного оборудования, пока неясно, сколько мощностей удастся восстановить до начала зимы. Масштабы отключения электроэнергии также будут в значительной степени зависеть от того, насколько холодной будет зима.

Технические эксперты, опрошенные ММПЧУ, отметили, что серьезных последствий для гражданского населения можно было бы избежать, если бы отключение электроэнергии ограничить несколькими часами по графику.

Если новые атаки приведут к продолжительным аварийным отключениям, последствия будут значительными.

Худший сценарий

Впоследствии в сети появилась информация, что прогноз о длительных отключениях света зимой из-за российских атак – это лишь один из прогнозируемых сценариев, причем самый пессимистический. Об этом заявила заместитель главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Ноэль Калхун, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление в эфире "Общественного радио".

"Наш отчет действительно упоминает о таком очень широком диапазоне возможных отключений – от 4 до 18 часов ежедневно. Мы ссылаемся на мнение разных экспертов. Я понимаю, что люди, мы все хотели бы знать более точный прогноз. Но диапазон – это просто подтверждение тому, что существуют очень разные сценарии и разные факторы. 18 часов – это самый плохой сценарий», – говорит Калхун.

Заместитель руководителя миссии ООН признала, что точные прогнозы пока невозможны, поскольку все зависит от ряда важных факторов. Самый важный из которых – насколько разрушительны будут российские атаки на украинскую гражданскую энергетическую инфраструктуру.

"Самое важное – влияние на гражданское население будет зависеть от того, будут ли российские вооруженные силы осуществлять новые атаки на объекты энергетической инфраструктуры", – подытожила Ноэль Калхун.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, грозит ли Украине стихийное бедствие, накрывшее Центральную Европу.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В УКРАИНУ ИДЕТ АНОМАЛЬНАЯ ЖАРА!

Читайте также: