Синоптик сообщила, когда и где температура воздуха опустится до нуля

В общем, в областях будет тепло.

К концу этой недели ночная температура воздуха может опуститься до 0° в Карпатах. На остальных территориях Украины будет тепло и без осадков.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"До конца недели в Украине ожидается ясная теплая погода. Без дождей и заморозков разве на высокогорье Карпат может ночью опускаться до нуля и какого-то слабого "минуса"", — сообщила синоптик.

Погода 19 сентября

В четверг на востоке, в центре и на юге страны возможен сильный ветер. В южных районах Одесской области возможен дождь. В других регионах сухо.

Температура воздуха в течение дня предполагается в пределах +20-26 °, в Закарпатье и вокруг Карпат +18-22 °. В Киеве будет сухо и солнечно. Температура воздуха днем поднимется до +24 тепла.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, угрожает ли Украине стихийное бедствие, накрывшее Центральную Европу.

Вода рвет плотины и дамбы! Затапливает все новые города!

Читайте также :