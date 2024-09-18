Синоптикиня повідомила, коли та де температура повітря опуститься до нуля

До кінця цього тижня нічна температура повітря може опуститися до близько 0° у Карпатах. На решті територій України буде тепло і без опадів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"До кінця тижня в Україні очікується ясна тепла погода. Без дощів та заморозків, хіба на високогір'ї Карпат може вночі опускатися до нуля і якогось кволого "мінуса", - повідомила синоптикиня.

Погода 19 вересня

У четвер на сході, в центрі та на півдні країни можливий сильний вітер. У південних районах Одеської області можливі дощі. В інших регіонах буде сухо.

Температура повітря впродовж дня передбачається в межах +20-26°, на Закарпатті та навколо Карпат +18-22°. У Києві буде сухо та сонячно. Температура повітря вдень підніметься до +24° тепла.

Нагадаємо, синоптикиня Наталя Діденко розповіла, чи загрожує Україні стихійне лихо, що накрило Центральну Європу.

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