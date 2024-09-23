Число пострадавших в результате обстрела Запорожья возросло (фото)

Среди раненых – двое детей.
В Запорожье 22 человека пострадали в результате обстрела КАБами.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
В частности, среди травмированных 13 женщин, 7 мужчин и двое детей. Спасены 27 жителей города.
В больнице остаются две женщины, медики оценивают их состояние как средней тяжести.
В течение дня спасатели вместе с работниками коммунальной аварийно-спасательной службы разбирали разрушенные неустойчивые конструкции с верхних этажей домов.
Напомним, в ночь на 23 сентября РФ атаковала Запорожье. Россияне нанесли 7 ударов (предварительно – КАБами) по территории областного центра и района.
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