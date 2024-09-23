"Шахтар" розгромив "Оболонь" у заключному матчі 7-го туру УПЛ (відео)

"Шахтар" здобув розгромну перемогу над "Оболонню" в заключному матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 4:0 .

Донеччани відкрили рахунок на 17-й хвилині – Артем Бондаренко з меж штрафного у дотик відправив м'яч у ворота після скидання в падінні через себе від Вінісіуса Тобіаса.

Зміцнили свою перевагу "помаранчево-чорні" вже в другому таймі. На 67-й хвилині Лассіна Траоре вдало зіграв на добиванні після того, як Георгій Судаков з близької відстані влучив у стійку.

На 79-й хвилині підопічні Маріно Пушича зробили рахунок розгромним – Судаков забив, а Траоре відзначився асистом.

Крапку в цій зустрічі на 90-й хвилині поставив Невертон, який завдав результативного удару, скориставшись передачею Миколи Матвієнка.

Огляд матчу "Шахтар" – "Оболонь"

Після цієї перемоги "Шахтар" з 12 очками піднявся на четверте місце в УПЛ. "Гірники" скоротили до чотирьох балів відставання від лідерів чемпіонату – "Динамо" та "Олександрії". Своєю чергою, "Оболонь" з 2 заліковими пунктами замикає турнірну таблицю.

У наступному турі УПЛ донеччани 27 вересня проведуть гостьовий поєдинок з "Вересом", а "пивовари" 29 серпня приймуть "Інгулець".

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