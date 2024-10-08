Прошлый год стал самым засушливым за 30 лет: климатологи ООН

В прошлом году реки по всему миру обмелели из-за засухи и нехватки осадков.

2023 год отличился рекордными засухами и пересыханием рек в разных регионах из-за аномальной жары.

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на доклад метеорологического агентства ООН (WMO).

Сообщается, что ледники за последние пять десятилетий потеряли наибольшее количество массы, что может существенно угрожать водной стабильности для миллионов людей согласно отчету метеорологического агентства.

Генеральный секретарь WMO Селеста Сауло заявила, что повышение температуры сделало гидрологический круговорот нестабильным, что может вызвать избыток или недостаток воды из-за засух и наводнений.

Метеорологическое агентство сообщает, что около 3,6 млрд. человек имеют ограниченный доступ к воде хотя бы один месяц в год, а к 2050 году эта цифра может возрасти до 5 млрд. При этом 70% воды из гидрологических систем используется в сельском хозяйстве.

В отчете указывается, что значительные засухи охватили южные регионы США, Центральную Америку, а также страны Южной Америки, включая Аргентину, Бразилию, Перу и Уругвай. В этих регионах наблюдались самые низкие уровни воды в реке Амазонка и в озере Титикака на границе Перу и Боливии. Также рекордно низкими показатели уровня воды в бассейне реки Миссисипи.

В прошлом году половина мира столкнулась с дефицитом водных ресурсов, что повлекло за собой трудности с речным судоходством в Бразилии и ухудшение ситуации с продовольствием в Зимбабве и других странах Южной Африки. 2023 стал самым жарким за всю историю наблюдений, а лето – самым жарким, что может сигнализировать о новых температурных рекордах в 2024 году.

Напомним, на этой неделе в Украине ожидается еще теплая погода, а с воскресенья, 13 октября – постепенное похолодание.

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