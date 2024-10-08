Яблочный пирог на сковороде: очень простой рецепт

Яблочный пирог на сковороде – это быстрый и простой способ приготовить десерт без использования духовки.

Тесто на сметане получается воздушным, а начинка из обжаренных яблок с сахаром, сливочным маслом и корицей очень ароматной.

Ингредиенты мука пшеничная 150 г сметана 150 г яйцо куриное 1 шт. сахар 30 г разрыхлитель 10 г масло растительное 30 мл ванильный сахар яблоки 350 г масло сливочное 30 г сахар 30 г корица

Яблоки вымойте, обсушите. Очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. Для теста: в миске соедините яйцо, сахар, ванильный сахар перемешайте венчиком. Добавьте растительное масло, сметану, еще раз перемешайте и добавьте просеянную муку и разрыхлитель. Все хорошо перемешайте. На сковороде растопите сливочное масло, добавьте сахар и перемешайте его так, чтобы он растворился, затем выложите яблоки, посыпьте корицей и обжарьте до мягкости яблок. Вылейте тесто сверху на яблоки и разровняйте. Накройте сковороду крышкой и готовьте пирог на медленном огне до готовности 15-20 минут. Затем аккуратно переверните выпечку при помощи тарелки вверх дном, и лопаткой аккуратно отправьте назад на сковороду и обжарьте с другой стороны, под закрытой крышкой 5-10 минут. Готовый пирог проверьте деревянной шпажкой.

Советы:

Сметану используйте любой жирности.

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