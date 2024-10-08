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Яблочный пирог на сковороде: очень простой рецепт

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
206 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
890
Время на прочтение
1 мин
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Яблочный пирог на сковороде: очень простой рецепт

Яблочный пирог на сковороде / Фото: Credits

Яблочный пирог на сковороде – это быстрый и простой способ приготовить десерт без использования духовки.

Тесто на сметане получается воздушным, а начинка из обжаренных яблок с сахаром, сливочным маслом и корицей очень ароматной.

Ингредиенты

мука пшеничная
150 г
сметана
150 г
яйцо куриное
1 шт.
сахар
30 г
разрыхлитель
10 г
масло растительное
30 мл
ванильный сахар
яблоки
350 г
масло сливочное
30 г
сахар
30 г
корица
  1. Яблоки вымойте, обсушите. Очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками.
  2. Для теста: в миске соедините яйцо, сахар, ванильный сахар перемешайте венчиком. Добавьте растительное масло, сметану, еще раз перемешайте и добавьте просеянную муку и разрыхлитель. Все хорошо перемешайте.
  3. На сковороде растопите сливочное масло, добавьте сахар и перемешайте его так, чтобы он растворился, затем выложите яблоки, посыпьте корицей и обжарьте до мягкости яблок. Вылейте тесто сверху на яблоки и разровняйте.
  4. Накройте сковороду крышкой и готовьте пирог на медленном огне до готовности 15-20 минут. Затем аккуратно переверните выпечку при помощи тарелки вверх дном, и лопаткой аккуратно отправьте назад на сковороду и обжарьте с другой стороны, под закрытой крышкой  5-10 минут. Готовый пирог проверьте деревянной шпажкой.

Советы:

  • Сметану используйте любой жирности.

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