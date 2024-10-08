Яблочный пирог на сковороде: очень простой рецепт

Яблочный пирог на сковороде – это быстрый и простой способ приготовить десерт без использования духовки.
Тесто на сметане получается воздушным, а начинка из обжаренных яблок с сахаром, сливочным маслом и корицей очень ароматной.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 150 г
- сметана
- 150 г
- яйцо куриное
- 1 шт.
- сахар
- 30 г
- разрыхлитель
- 10 г
- масло растительное
- 30 мл
- ванильный сахар
- яблоки
- 350 г
- масло сливочное
- 30 г
- сахар
- 30 г
- корица
- Яблоки вымойте, обсушите. Очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками.
- Для теста: в миске соедините яйцо, сахар, ванильный сахар перемешайте венчиком. Добавьте растительное масло, сметану, еще раз перемешайте и добавьте просеянную муку и разрыхлитель. Все хорошо перемешайте.
- На сковороде растопите сливочное масло, добавьте сахар и перемешайте его так, чтобы он растворился, затем выложите яблоки, посыпьте корицей и обжарьте до мягкости яблок. Вылейте тесто сверху на яблоки и разровняйте.
- Накройте сковороду крышкой и готовьте пирог на медленном огне до готовности 15-20 минут. Затем аккуратно переверните выпечку при помощи тарелки вверх дном, и лопаткой аккуратно отправьте назад на сковороду и обжарьте с другой стороны, под закрытой крышкой 5-10 минут. Готовый пирог проверьте деревянной шпажкой.
Советы:
- Сметану используйте любой жирности.
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