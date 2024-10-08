Будет ли Украина в НАТО: Харрис уклонилась от прямого ответа

В то же время Харрис заявила, что не будет встречаться с Путиным для переговоров.

Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис не ответила прямо, будет ли Украина у НАТО.

Об этом пишет CBS News.

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Гаррис спросил, поддерживает ли она расширение Североатлантического алоэ, присоединив Украину. На что она не смогла прямо ответить: "Это все вопросы, которые мы будем решать, если мы дойдем до этого когда-нибудь. А сейчас мы поддерживаем способность Украины оградить себя от неспровоцированной агрессии России".

Также она сказала, что не будет встречаться на двусторонней основе с Владимиром Путиным для переговоров по прекращению войны в Украине.

"Украина должна сказать о будущем Украины. Нет успеха в прекращении этой войны без участия Украины и устава ООН в том, как выглядит этот успех", — добавила Харрис.

Напомним, словацкий премьер Фицо исключил вступление Украины в НАТО при его правительстве.

Дональд Трамп отказался от вторых дебатов с Камалой Харрис

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