Премьер говорит, что это станет причиной Третьей мировой войны.

Словакия поддерживает стремление Украины к вступлению в ЕС, однако против того, чтобы она стала членом НАТО.

Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо.

По его мнению, расширение Альянса может привести к Третьей мировой войне.

"Пока я буду премьер-министром Словацкой Республики, я буду руководить депутатами, которых я, как глава партии, держу под политическим контролем, чтобы они никогда не соглашались на членство Украины в НАТО", — сказал Фицо.

Словацкий премьер также отметил, что в следующем году по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны хотел бы посетить Москву.

Тем временем, премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о проведении вторых межправительственных консультаций с правительством Словакии и Робертом Фицо.

"Сосредоточимся на обсуждении дорожной карты — плане совместных мероприятий, который подписали во время нашего первого заседания. Это, в частности, сотрудничество в инфраструктурных проектах, экономике и энергетической безопасности. Значительная часть импорта электроэнергии в Украину уходит из Словакии, которая никогда не отказывала в помощи. Планируем поднять вопрос усиления поддержки мирного плана президента Украины Владимира Зеленского, поддержки членства Украины в ЕС, а также разминирование украинских территорий, гуманитарную поддержку и восстановление Украины Продолжаем тесно сотрудничать в сфере оборонных закупок. политики "нового прагматизма", – уточнил премьер.

Напомним, бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что если единственным способом для Украины стать членом НАТО будет окончание войны и полный контроль над всей украинской территорией, тогда президент России Владимир Путин найдет способ продолжать войну.

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