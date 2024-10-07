Фіцо виключив вступ України до НАТО за його уряду

Прем'єр каже, що що це стане причиною Третьої світової війни.

Словаччина підтримує прагнення України щодо вступу до ЄС, проте проти, щоб вона стала членом НАТО.

Про це заявив словацький прем'єр Роберт Фіцо.

На його думку, розширення Альянсу може призвести до Третьої світової війни."Доки я буду прем’єр-міністром Словацької Республіки, я керуватиму депутатами, яких я, як очільник партії, тримаю під політичним контролем, щоб вони ніколи не погоджувалися на членство України в НАТО", - сказав Фіцо.

Словацький прем'єр також зазначив, що наступного року з нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни хотів би відвідати Москву.

Тим часом прем'єр України Денис Шмигаль заявив про проведення других міжурядових консультацій з урядом Словаччини та Робертом Фіцо.

"Зосередимося на обговоренні дорожньої карти — плану спільних заходів, який підписали під час нашого першого засідання. Це, зокрема, співпраця в інфраструктурних проєктах, економіці та енергетичній безпеці. Значна частина імпорту електроенергії до України йде зі Словаччини, яка ніколи не відмовляла в допомозі. Плануємо порушити питання посилення підтримки мирного плану президента України Володимира Зеленського, підтримки членства України в ЄС, а також розмінування українських територій, гуманітарну підтримку та відновлення України. Продовжуємо тісно співпрацювати у сфері оборонних закупівель. Очікуємо на підписання двосторонніх документів між Україною та Словаччиною як продовження нашої політики "нового прагматизму", - уточнив прем'єр.

Нагадаємо, колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що якщо єдиним способом для України стати членом НАТО буде закінчення війни і повний контроль над усією українською територією, тоді президент Росії Володимир Путін знайде спосіб продовжувати війну.

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