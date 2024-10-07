Як зберегти кабачки свіжими до весни: виявляється це дуже просто

Лайфгак, що зробити з кабачками, що вони збереглися свіжими до самої весни

Якщо вам не вдається зберегти кабачки довше за пару місяців, пропонуємо скористатися лайфгаком від досвідчених городників, який допоможе кабачкам залишатися свіжими до самої весни

Лайфгак, як зберегти кабачки свіжими до весни

Почекайте, поки кабачки повністю не дозріють на кущах, дочекайтесь, коли шкірка на кабачках стане твердою та міцною.

Зріжте кабачки з кущів. При зрізанні важливо залишити плодоніжку овоча не менше за 5-7 сантиметрів, таким чином зменшити ризик загнивання кабачка.

Як зберегти кабачки до весни

Захистить від гнилі допоможе сінна паличка, тому після збору кабачків обприскайте їх біопрепаратом, який її містить.

І що дуже важливо, для зберігання кабачків поставте їх у сітчасті, можна з пластику ящики хвостиками вверх. Так вони збережуться набагато довше.

Як зберегти кабачки до весни

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