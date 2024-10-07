Как сохранить кабачки свежими до весны: оказывается это очень просто

Лайфгак, что сделать с кабачками, чтобы они сохранились свежими до самой весны

Если вам не удается сохранить кабачки дольше нескольких месяцев, предлагаем воспользоваться лайфгаком от опытных огородников, который поможет кабачкам оставаться свежими до самой весны.

Лайфгак, как сохранить кабачки свежими до весны

Подождите, пока кабачки полностью не созреют на кустах, дождитесь, когда кожура на кабачках станет твердой и крепкой.

Срежьте кабачки с кустов. При срезании важно оставить плодоножку овоща не менее 5-7 сантиметров, таким образом снизить риск загнивания кабачка.

Как сохранить кабачки до весны

Защитить от гнили поможет сенная палочка, поэтому после сбора кабачков опрыскивайте их биопрепаратом, который ее содержит.

И что очень важно, для хранения кабачков поставьте их в сетчатые, можно из пластика ящики хвостиками вверх. Так они сохранятся намного дольше.

Как сохранить кабачки до весны

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