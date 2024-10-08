В Украине объявили нетипичную воздушную тревогу: карта

Существует угроза дрона.
В Украине утром 8 октября объявлена нетипичная воздушная тревога. Сирены раздаются только в Киевской области.
Об этом стало известно с карты тревог.
"Киевская область воздушная тревога! Наблюдается активность БпЛА неопределенного типа", сообщило Командование Воздушных сил.
Мониторинговые каналы информируют о двух беспилотниках, которые зафиксировали на Киевщине. Один БпЛА движется мимо Десны – в направлении водохранилища, второй – в направлении Яготина.
Напомним, по Украине ночью двигались дроны врага. В ряде регионов раздались взрывы. В частности, в Сумах и Одессе.
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