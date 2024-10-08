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В Украине объявили нетипичную воздушную тревогу: карта

В Украине объявили нетипичную воздушную тревогу: карта

Люди в метро во время воздушной тревоги. / Фото: Associated Press

Существует угроза дрона.

В Украине утром 8 октября объявлена нетипичная воздушная тревога.   Сирены раздаются только в Киевской области.

Об этом стало известно с карты тревог.

"Киевская область воздушная тревога! Наблюдается активность БпЛА неопределенного типа", сообщило Командование Воздушных сил.

Карта тревог на утро вторника 8 октября. / ©
Карта тревог на утро вторника 8 октября.

Мониторинговые каналы информируют о двух беспилотниках, которые зафиксировали на Киевщине. Один БпЛА движется мимо Десны – в направлении водохранилища, второй – в направлении Яготина.

Напомним, по Украине ночью двигались дроны врага. В ряде регионов раздались взрывы. В частности, в Сумах и Одессе.

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