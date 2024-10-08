В Україні оголосили нетипову повітряну тривогу: мапа

Існує загроза дрона.
В Україні зранку 8 жовтня оголошено нетипову повітряну тривогу. Сирени лунають лише у Київській області.
Про це стало відомо з мапи тривог.
"Київська область повітряна тривога! Спостерігається активність БпЛА невизначеного типу", повідомило Командування Повітряних сил.
Моніторингові канали інформують про два безпілотника, які зафіксували на Київщині. Один БпЛА рухається повз Десну - в напрямку водосховища, другий - в напрямку Яготина.
Нагадаємо, Україною вночі рухалися дрони ворога. У низці регіонів пролунали вибухи. Зокрема, в Сумах і Одесі.
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