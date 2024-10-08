Втрати Росії станом на 8 жовтня: Генштаб оновив дані

В росіян - мінус 7 танків та 43 БпЛА.
Станом на ранок 8 жовтня 2024 року ЗСУ знищили 662 970 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1340 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ близько 662 970 (+1340) осіб,
- танків ‒ 8940 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17740 (+30) од,
- артилерійських систем – 19203 (+47) од,
- РСЗВ – 1223 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 973 (+1) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16686 (+43),
- крилаті ракети ‒ 2618 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26185 (+83) од,
- спеціальна техніка ‒ 3373 (+9).
Як повідомлялося, за інформацією розвідки Британії, у вересні втрати росіян на війні проти України побили рекорд. Розвідники вважають, що збільшення втрат серед росіян пов’язане з розширенням зони бойових дій у Харківській та Курській областях.
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