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Втрати Росії станом на 8 жовтня: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 8 жовтня: Генштаб оновив дані

Знищено майже 663 тисячі російських солдатів. / Фото: Associated Press

В росіян - мінус 7 танків та 43 БпЛА.

Станом на ранок 8 жовтня 2024 року ЗСУ знищили 662 970 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1340 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 662 970 (+1340) осіб,
  • танків ‒ 8940 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17740 (+30) од,
  • артилерійських систем – 19203 (+47) од,
  • РСЗВ – 1223 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 973 (+1) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16686 (+43),
  • крилаті ракети ‒ 2618 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26185 (+83) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3373 (+9).

Як повідомлялося, за інформацією розвідки Британії, у вересні втрати росіян на війні проти України побили рекордРозвідники вважають, що збільшення втрат серед росіян пов’язане з розширенням зони бойових дій у Харківській та Курській областях.

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