Потери России на 8 октября: Генштаб обновил данные

У россиян – минус 7 танков и 43 БпЛА.
По состоянию на утро 8 октября 2024 года ВСУ уничтожили 662 970 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1340 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 662 970 (+1340) человек,
- танков ‒ 8940 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 17740 (+30) ед,
- артиллерийских систем – 19203 (+47) ед,
- РСЗО – 1223 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 973 (+1) ед,
- самолетов – 368 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 16686 (+43),
- крылатые ракеты ‒ 2618 (+3),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 26185 (+83) ед,
- специальная техника – 3373 (+9).
Как сообщалось, по информации разведки Британии, в сентябре потери россиян на войне против Украины побили рекорд. Разведчики считают, что увеличение потерь среди россиян связано с расширением зоны боевых действий в Харьковской и Курской областях.
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