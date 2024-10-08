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Потери России на 8 октября: Генштаб обновил данные

Потери России на 8 октября: Генштаб обновил данные

Уничтожены почти 663 тысячи русских солдат. / Фото: Associated Press

У россиян – минус 7 танков и 43 БпЛА.

По состоянию на утро 8 октября 2024 года ВСУ уничтожили 662 970 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1340 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 662 970 (+1340) человек,
  • танков ‒ 8940 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 17740 (+30) ед,
  • артиллерийских систем – 19203 (+47) ед,
  • РСЗО – 1223 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 973 (+1) ед,
  • самолетов – 368 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 16686 (+43),
  • крылатые ракеты ‒ 2618 (+3),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 26185 (+83) ед,
  • специальная техника – 3373 (+9).

Как сообщалось, по информации разведки Британии, в сентябре потери россиян на войне против Украины побили рекорд. Разведчики считают, что увеличение потерь среди россиян связано с расширением зоны боевых действий в Харьковской и Курской областях.

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