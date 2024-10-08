Гаррис сделала заявление о переговорах с Путиным

Переговоры на двусторонней основе невозможны.
Кандидатка-демократка в президенты и вице-президент США Камала Гаррис заявила, что не согласится на переговоры по прекращению войны в Украине с российским президентом-диктатором Владимиром Путиным без участия Киева
Об этом Гаррис рассказала в интервью CBS News.
"На двусторонней основе без Украины — нет. Украина должна иметь право голоса по поводу будущего Украины", — ответила политика на вопрос о том, встретилась бы она с "фюрером" для переговоров по войне.
По ее словам, "завершение войны не будет успешным без участия Украины и Устава ООН в определении того, как выглядит этот успех".
Напомним, ранее Гаррис сообщила, как относится к идее отдать территории Украины РФ. По ее словам, США поддерживают Украину не из соображений благотворительности, а потому, что это в их стратегических интересах.
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