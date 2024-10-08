Астролог назвал знаки Зодиака, у которых очень сильные ангелы-хранители

У каждого человека есть ангел-хранитель, который поддерживает его в сложных житейских ситуациях и даже спасает от бед.

Но степень силы небесных покровителей разная – кто-то из них более могущественен, а кто-то – менее, но есть и те, чья мощь не знает границ – они способны совершить для своего подопечного любое чудо. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, у которых очень сильные ангелы-хранители.

Близнецы

Близнецам покровительствует ангел-хранитель, которому под силу вытащить их из любой – даже самой опасной – передряги. Правда, они не всегда торопятся с активными действиями: на их взгляд, сначала представители знака должны усвоить важный жизненной урок, а затем – иногда в самый последний момент – они обязательно придут на помощь.

Рак

Раков с полным правом можно назвать любимчиками ангелов-хранителей, которые не только защищаю их от разного рода неприятностей, но и делают подарки, на которые представители других знаков рассчитывать не могут. Причем, для этого им зачастую даже не нужно ни о чем просить: небесные покровители сами знаю, что им нужно, и устраивают сюрприз вовремя.

Дева

Дев, как правило, опекают особенные – воинственные – ангелы-хранители: они внимательно следят за тем, не обижает ли кто-то их подшефных и, в случае необходимости, наносят серьезный удар. Звезды рекомендуют не только не обижать представителей этого знака, но и даже злословить или сплетничать о них – как говорится, себе дороже.

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