Харрис ответила, как относится к идее отдать территории Украины РФ

Харрис отметила, что это уже ее седьмая встреча с президентом Зеленским.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом и кандидатом в президенты от демократов Камалой Харрис. Встреча прошла сразу после переговоров в Белом доме с президентом США Джо Байденом.

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"Я выразила свою поддержку Украине и украинскому народу — она непоколебима. Я горжусь этим и буду продолжать поддерживать Украину. Я буду прилагать усилия для того, чтобы Украина победила в этой войне. Мы продолжаем выполнять роль глобального лидера. Мы должны сотрудничать с нашими союзниками и партнерами .Мы должны защищать демократические ценности и противостоять агрессорам. Американский народ очень хорошо знает, что означает свобода и независимость. Агрессия Путина – это не только атака на народ Украины – это также атака на фундаментальные понятия, такие как суверенитет и территориальная целостность", – сказала вице-президент США во время совместного с президентом Зеленским выступления для прессы.

По ее словам, США поддерживают Украину не из соображений благотворительности, а потому, что это в их стратегических интересах.

"Соединенные Штаты поддерживают Украину не по благим намерениям, а потому что это – в наших стратегических интересах. Мы будем продолжать безопасность помощи Украине на поле боя, что демонстрирует объявленная президентом Байденом помощь", – сказала Харрис.

Она уверена, что благодаря этой помощи Киев и сегодня остается свободным и сильным.

"Мы знаем, что эту войну может закончить Путин, просто выведя войска из Украины. Вместо этого он наоборот продолжает разрушать гражданскую инфраструктуру Украины и терроризирует украинцев", — заявила она.

Политика не заверила, что США будут продолжать работать во имя сильного и устойчивого мира, и никакие вопросы этой войны не могут решаться без Украины.

Харрис подчеркнула, что предложения Украине отдать свои территории в обмен на мир – не что иное, как капитуляция. И такой поступок может только привлечь другие авторитарные режимы в мире к агрессивным действиям.

"Некоторые в нашей стране пытаются заставить Украину отдать значительные территории, а также требуют, чтобы Украина согласилась на нейтралитет и оставила свои связи с другими странами. Эти предложения очень похожи на предложения Путина. Но это не предложения мира — это предложения для капитуляции, что опасно и неприемлемо", – акцентировала вице-президент США.

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Путин может ПОЛУЧИТЬ еще дальше! Харрис предупредила мир и дала обещание Зеленскому

Напомним, в четверг, 26 сентября, в Белом доме состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. Также Зеленский в США ознакомил с планом победы сенаторов от обеих партий.

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