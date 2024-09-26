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Гарріс відповіла, як ставиться до ідеї віддати території України РФ

Гарріс відповіла, як ставиться до ідеї віддати території України РФ

Камала Гарріс на зустрічі з Володимиром Зеленським

Гарріс зауважила, що це вже її сьома зустріч з президентом Зеленським.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з віце-президенткою та кандидатом у президенти від демократів Камалою Гарріс. Зустріч відбулася одразу після переговорів у Білому домі із президентом США Джо Байденом.

"Я висловила свою підтримку Україні і українському народу - вона непохитна. Я пишаюся цим і продовжуватиму підтримувати Україну. Я буду докладати зусиль для того, щоб Україна перемогла у цій війні. Ми продовжуємо виконувати роль глобального лідера. Ми повинні співпрацювати з нашими союзниками і партнерами. Ми маємо захищати демократичні цінності і протистояти агресорам. Американський народ дуже добре знає, що означає свобода і незалежність. Агресія Путіна – це не лише атака на народ України – це також атака на фундаментальні поняття, такі як суверенітет і територіальна цілісність", – сказала віцепрезидентка США під час спільного з президентом Зеленським виступу для преси.

За її словами, США підтримують Україну не з міркувань благодійності, а тому, що це у їхніх стратегічних інтересах.

"Сполучені Штати підтримують Україну не з благих намірів, а тому що це – в наших стратегічних інтересах. Ми будемо продовжувати безпекову допомогу Україні на полі бою, що демонструє оголошена президентом Байденом допомога", – сказала Гарріс. 

Вона переконана, що завдяки цій допомозі Київ і сьогодні залишається вільним і сильним. 

"Ми знаємо, що ці війну може закінчити Путін, просто вивівши війська з України. Замість цього він навпаки продовжує руйнувати цивільну інфраструктуру України та тероризує українців", – заявила вона.  

Політикиня запевнила, що США будуть продовжувати працювати в ім’я сильного і стійкого миру, і ніякі питання цієї війни не можуть вирішуватися без України.

Гарріс наголосила, що пропозиції Україні віддати свої території в обмін на мир – не що інше, як капітуляція. І такий вчинок може лише заохотити інші авторитарні режими у світі до агресивних дій.

"Дехто в нашій країні намагається примусити Україну віддати значні території, а також вимагають, щоб Україна погодилася на нейтралітет і облишила свої безпекові зв’язки з іншими країнами. Ці пропозиції дуже подібні до пропозицій Путіна. Але це не є пропозиціями миру – це пропозиції для капітуляції, що є небезпечним і неприйнятним", – акцентувала віце-президент США.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 

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Нагадаємо, у четвер, 26 вересня, у Білому домі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена. Раніше Зеленський у США ознайомив із планом перемоги сенаторів від обох партій.

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