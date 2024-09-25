Трамп заявив, що "виведе" США з війни в Україні

Кандидат від Республіканської партії звинуватив Байдена та Гарріс у "втягуванні" США у війну в Україні.

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що він "виведе" країну з війни в Україні, якщо переможе на виборах.

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Про це Трамп заявив під час мітингу перед своїми прихильниками в Атланті, інформує ЄП.

Він заявив, що "врегулює війну в Україні" та "покладе край хаосу на Близькому Сході", оскільки світ "дуже близький до Третьої світової війни".

"Байден і Камала втягнули нас у війну в Україні, і тепер вони не можуть нас звідти вивести. Не можуть. Я спостерігав за ним: "Ми вийдемо-вийдемо-вийдемо". Він говорить це вже три роки", – додав Трамп.

Крім того, він назвав президента України Володимира Зеленського "найкращим торговцем на Землі", тому що він кожного разу після поїздки до США "забирає із собою 100 мільярдів доларів".

"Але ми застрягли в цій війні, якщо тільки мене не оберуть президентом. Я це зроблю. Я проведу переговори. Я вийду звідти. Ми повинні вийти", – сказав республіканець.

Також Трамп заявив, що Росія може перемогти в Україні, бо йому сказали, що "Вони перемогли Гітлера, вони перемогли Наполеона. Це те, що вони роблять. Вони воюють, і це неприємно".

А після цього Трамп повторив неодноразово спростовану тезу про те, що США дали Україні "майже 300 мільярдів доларів", а Європа – "лише невелику частку від цієї суми". І звинуватив Байдена в тому, що він навіть не намагався змінити ситуацію.

"Думаєте, Байден не спить ночами, думає, як ми змусимо Європу заплатити? Ні, він спить", – підсумував Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп заявив, що більше не балотуватиметься у президенти, якщо програє вибори.

Крім того, ми раніше інформували, що США не бачать сенсу надавати Україні далекобійну зброю.

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