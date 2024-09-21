Лавров "оригінально" пояснив, чому Путін "підтримав" Камалу Гарріс

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров пояснив слова президента Володимира Путіна про підтримку кандидатури Камали Гарріс на виборах президента США.

Російський міністр закордонних справ Сергєй Лавров заявив, що диктатор РФ Володимир Путін "пожартував", коли говорив про підтримку кандидатури Камали Гарріс на виборах президента США.

Таке він заявив в інтерв’ю телеканалу Sky News Arabia.

Коментуючи заяву Путіна про "підтримку" Гарріс на президентських виборах, глава МЗС Росії заявив, що його шеф "пожартував", мовляв "у нього гарне почуття гумору".

"Не бачу будь-якої різниці ні щодо нинішньої виборчої кампанії, ні щодо майбутніх виборчих кампаній у США на тривалий період часу", – сказав Лавров.

Він заявив, що Джо Байден нібито "уже тривалий час не може керувати країною", а замість нього це робить "глибинна держава". Натомість Дональд Трамп, за словами Лаврова, під час своєї першої каденції запроваджував "досить серйозні" санкції проти Росії.

"У підсумку ми зробили для себе висновок, що потрібно розраховувати на себе. Покладатися на те, що прийде "добрий дядечко" в Білий дім або в іншу західну столицю і в нас усе налагодиться, ми ніколи вже в нашій історії не будемо", – сказав глава МЗС РФ.

Нагадаємо, 5 вересня Путін заявив, що на виборах президента США "підтримає" Гарріс, адже Трамп "запровадив таку кількість санкцій та обмежень щодо Росії, скільки до нього не запроваджував жоден президент".

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