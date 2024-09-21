Лавров "оригинально" объяснил, почему Путин "поддержал" Камалу Гаррис

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что диктатор РФ Владимир Путин "пошутил", когда говорил о поддержке кандидатуры Камалы Гаррис на выборах президента США.

Такое он заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Комментируя заявление Путина о "поддержке" Гарриса на президентских выборах, глава МИД России заявил, что его шеф "пошутил", мол "у него хорошее чувство юмора".

"Не вижу какой-либо разницы ни в отношении нынешней избирательной кампании, ни в отношении будущих избирательных кампаний в США на длительный период времени", – сказал Лавров.

Он заявил, что Джо Байден якобы "уже длительное время не может управлять страной", а вместо него это делает "глубинное государство". А Дональд Трамп, по словам Лаврова, во время своей первой каденции вводил "достаточно серьезные" санкции против России.

"В итоге мы сделали для себя вывод, что нужно рассчитывать на себя. Полагаться на то, что придет "добрый дядюшка" в Белый дом или в другую западную столицу и у нас все наладится, мы никогда уже в нашей истории не будем", – сказал глава МИД РФ.

Напомним, 5 сентября Путин заявил, что на выборах президента США "поддержит" Гаррис, ведь Трамп "ввел такое количество санкций и ограничений в отношении России, сколько в него не вводил ни один президент".

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