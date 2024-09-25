У Харкові було чутно вибухи — Терехов

У Харкові в ніч проти 25 вересня було чутно серію вибухів.

Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.

Вибухи пролунали близько 01:30 ночі.

"У Харкові чути звуки вибухів. Попередньо місто під ракетним ударом. Будьте обережні", - йдеться у повідомленні.

Терехов уточнив, що вибухи були у близькому передмісті.

Пізніше Суспільне повідомило про повторні звуки вибухів у місті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники вгатили по підприємству в Харкові.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ скидає бомби на житлові райони Харкова, є влучання в багатоповерхівки.

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