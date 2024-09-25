В Харькове были слышны взрывы - Терехов

Взрывы раздались около 01:30 ночи.
В Харькове в ночь на 25 сентября была слышна серия взрывов.
Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.
Взрывы раздались около 01:30 ночи.
"В Харькове слышны звуки взрывов. Предварительно город под ракетным ударом. Будьте осторожны", — говорится в сообщении.
Терехов уточнил, что взрывы были в близком пригороде.
Позже Общественное сообщило о повторных звуках взрывов в городе.
Напомним, ранее сообщалось, что захватчики уготовили по предприятию в Харькове.
Кроме того, мы ранее информировали, что РФ сбрасывает бомбы на жилые районы Харькова, есть попадания в многоэтажки.
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