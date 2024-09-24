Россияне атаковали Полтавскую область "Шахедами": какие последствия

Обошлось бех потерпевших.
Ночью против 24 сентября российская армия атаковала Полтавскую область беспилотниками. В Миргородском районе могли слышны звуки взрывов.
Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.
По его словам, в Полтавской области работала противовоздушная оборона. Впрочем, произошло падение обломков сбитых БпЛА. Имеются незначительные разрушения.
В результате атаки были повреждены несколько частных домов и энергетическая инфраструктура в регионе. Без света осталось 20 населенных пунктов. В настоящее время специалисты работают над ликвидацией последствий.
Как сообщалось, ночью российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА. В нескольких областях произошли взрывы.
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