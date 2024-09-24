ВСУ продвигаются дальше в Курской области: детали ISW

Украинские Вооруженные силы недавно продвинулись в Глушковском районе Курской области. Вероятно, они прорвали еще один участок границы с РФ.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 23 сентября, показывают, что украинские силы недавно продвинулись к южной окраине Веселого (юго-западнее Глушково).

Аналитики отмечают, что действующая в Курской области украинская воздушно-десантная бригада сообщила 23 сентября, что ВСУ прорвали еще один участок украинско-российской границы. Впрочем, они не уточнили место и время прорыва. В ISW отмечают, что не могут самостоятельно проверить сообщение об этом прорыве.

Также накануне украинские и российские войска продолжали наступательные действия в Курской области. Впрочем, ни одного подтвержденного продвижения стороны не предприняли, добавили американские аналитики.

Курская область. Карта ISW.

\

Напомним, военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев считает, что россиянам понадобится от полугода до года, чтобы выбить ВСУ из Курской области. Вражеские войска пытаются контратаковать, но им мешают их собственные фортификационные сооружения.

Читайте также: