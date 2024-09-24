ВСУ продвигаются дальше в Курской области: детали ISW

Появилась информация о новом прорыве границы украинскими военными.
Украинские Вооруженные силы недавно продвинулись в Глушковском районе Курской области. Вероятно, они прорвали еще один участок границы с РФ.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Геолокационные кадры, опубликованные 23 сентября, показывают, что украинские силы недавно продвинулись к южной окраине Веселого (юго-западнее Глушково).
Аналитики отмечают, что действующая в Курской области украинская воздушно-десантная бригада сообщила 23 сентября, что ВСУ прорвали еще один участок украинско-российской границы. Впрочем, они не уточнили место и время прорыва. В ISW отмечают, что не могут самостоятельно проверить сообщение об этом прорыве.
Также накануне украинские и российские войска продолжали наступательные действия в Курской области. Впрочем, ни одного подтвержденного продвижения стороны не предприняли, добавили американские аналитики.
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Напомним, военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев считает, что россиянам понадобится от полугода до года, чтобы выбить ВСУ из Курской области. Вражеские войска пытаются контратаковать, но им мешают их собственные фортификационные сооружения.