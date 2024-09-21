ВСУ обыграли врага на важном направлении: детали от эксперта

Армии РФ не удалось захватить Покровск Донецкой области в лоб. Теперь оккупанты пытаются обойти город с юга. Впрочем, ВСУ переиграли россиян.

Такое мнение высказал бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире FREEДОМ.

"Примерно восемь дней назад враг понял, что взять Покровск не удастся. Часть сил и резервов, которые должны были быть направлены на решающие штурмы Покровска, были опрокинуты на Курское направление. Это связано с тем, что Путин поставил задачу освободить эти территории — для Для него это политически важно. Однако, чтобы не ослаблять наступательный потенциал, было решено также проработать тактику с юга", — пояснил эксперт.

По словам Маломужа, "тактика с юга" предусматривает удары противника по Кураховскому и Угледарскому направлениям, а также попытку захвата Селидового. Впрочем, украинские Силы обороны обыграли российскую армию. Да, ВСУ держат город Селидово = хоть захватчики подошли к его окрестностям.

"Они рассматривают этот центр как возможные ворота на Покровск, только с другой стороны. Гарнизон Селидового занимает очень мощные позиции. Конечно, уже готовятся тактические удары по противнику из других секторов и флангов. Мы взяли их в окружение и в районе направления на Угледар: они пытались оцепить часть наших войск, но мы провели контратаки и нанесли удары с флангов", - констатировал Маломуж.

Как сообщали аналитики DeepState, РФ пытается прорваться в еще один важный город на Донетчине. Отмечается, что в течение последней недели для украинских защитников, в том числе для 46-й бригады, в районе населенных пунктов Остро и Георгиевка-Максимильяновка продолжались сложные бои.

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