Бои за Селидово: зашли ли оккупанты в город

оккупанты штурмуют на Покровском направлении.
Армии Российской Федерации не удалось зайти в город Селидово Донецкой области. Пока бои ведутся на подступах к городу.
Об этом рассказал в эфире "Апостроф.TV" офицер Национальной гвардии Александр Рясной.
"Противник в город не проникал, бои идут на подступах. Хотя российские военкоры активно продолжают освещать тему, якобы они уже в городе Селидово, но это не так. Селидово — полностью под нашим контролем", — рассказал военный.
По его словам, оккупанты пытаются захватить как можно больше населенных пунктов на Покровском направлении до конца холодов. Российские военные используют технику – танки, БТРы и БМП – лишь в том случае, когда перед этим удалось закрепиться пехоте.
Цель армии РФ, говорит военный, закрепиться и создать логистические хабы и плацдарм для будущих наступательных кампаний.
Как сообщалось, РФ может начать новую волну наступления на Покровск. В частности, это будет зависеть от ее действий на флангах.
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