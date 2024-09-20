Бои за Селидово: зашли ли оккупанты в город

Армии Российской Федерации не удалось зайти в город Селидово Донецкой области. Пока бои ведутся на подступах к городу.

Об этом рассказал в эфире "Апостроф.TV" офицер Национальной гвардии Александр Рясной.

"Противник в город не проникал, бои идут на подступах. Хотя российские военкоры активно продолжают освещать тему, якобы они уже в городе Селидово, но это не так. Селидово — полностью под нашим контролем", — рассказал военный.

По его словам, оккупанты пытаются захватить как можно больше населенных пунктов на Покровском направлении до конца холодов. Российские военные используют технику – танки, БТРы и БМП – лишь в том случае, когда перед этим удалось закрепиться пехоте.

Цель армии РФ, говорит военный, закрепиться и создать логистические хабы и плацдарм для будущих наступательных кампаний.

Как сообщалось, РФ может начать новую волну наступления на Покровск. В частности, это будет зависеть от ее действий на флангах.

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