Бої за Селидове: чи зайшли окупанти до міста

Окупанти штурмують на Покровському напрямку.
Армії Російської Федерації не вдалося зайти до міста Селидове Донецької області. Наразі бої точаться на підступах до міста.
Про це розповів в ефірі "Апостроф.TV" офіцер Національної гвардії Олександр Рясний.
"Противник до міста не проникав, бої точаться на підступах. Хоча російські воєнкори активно продовжують висвітлювати тему, нібито вони вже в місті Селидове, але це не так. Селидове - повністю під нашим контролем", – розповів військовий.
З його слів, наразі окупанти намагаються захопити якомога більше населених пунктів на Покровському напрямку до кінця холодів. Російські військові використовують техніку - танки, БТРи та БМП - лише у тому випадку, коли перед цим вдалося закріпитися піхоті.
Мета армії РФ,каже військовий, закріпитися і створити логістичні хаби та плацдарм для майбутніх наступальних кампаній.
Як повідомлялося, РФ може розпочати нову хвилю наступу на Покровськ. Зокрема, це залежатиме від її дій на флангах.
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