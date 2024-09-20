ЗСУ просуваються далі в Курській області: деталі від ISW

Українські військові продовжують просуватися у Курській області РФ. Зокрема, на схід від Веселого.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Також зазначається, що ЗСУ просунулися далі на північному боці виступу та продовжили наступ у цьому районі протягом 19 вересня. Окрім того, українські сили нещодавно просунулися на південний схід від Шептуховки та на південний схід від Найдьонова.

Американські аналітики наголошують, що українські сили атакували поблизу Любимівки, Обухівки (на південний схід від Коренєво та на схід від Снагоста), Крем’яного (на схід від Коренєво) та Борків (на південний схід від Суджі).

Додаткові супутникові знімким за 19 вересня показують, що тривають пожежі на 107-му арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Росії в Торопці Тверської області після удару українських безпілотників 18 вересня.

Курська область РФ. Мапа ISW.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ розширили свій плацдарм в Курській області. Зокрема, геолокаційні кадри від 17 вересня показують, що вони просунулися на схід від Краснооктябрьского (на південний захід від Коренєво)

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