ВСУ продвигаются дальше в Курской области: детали от ISW

Украинские военные продолжают продвигаться в Курской области РФ. В частности, к востоку от Веселого.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Также отмечается, что ВСУ продвинулись дальше на северной стороне выступления и продолжили наступление в этом районе 19 сентября. Кроме того, украинские силы недавно продвинулись к юго-востоку от Шептуховки и к юго-востоку от Найденова.

Американские аналитики отмечают, что украинские силы атаковали вблизи Любимовки, Обуховки (юго-восточнее Корнево и восточнее Снагоста), Кременного (восточнее Коренево) и Борков (юго-восточнее Суджи).

Дополнительные спутники съемки за 19 сентября показывают, что продолжаются пожары на 107-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России в Торопке Тверской области после удара украинских беспилотников 18 сентября.

Курская область РФ. Карта ISW.

Как сообщалось ранее, ВСУ расширили свой плацдарм в Курской области. В частности, геолокационные кадры от 17 сентября показывают, что они продвинулись к востоку от Краснооктябрьского (юго-западнее Коренево)

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