Новый прорыв ВСУ в Курской области: эксперт объяснил, как это удалось

Прорыву украинских Вооруженных сил в направлении Веселой Курской области посодействовали несколько факторов. В частности, это ежедневные успешные огневые поражения по врагу.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК.Украина.

По его словам, немаловажную роль сыграла условная осада вражеской группировки, начиная от Теткино и далее на запад до Корнево.

"Россияне пытались перебросить подкрепления, бросали понтоны, но ситуация была сложная. Из-за чего они решились на деблокаду в попытке оттеснить ВСУ. Украинские войска отошли с некоторых позиций, но контратаковали там, где враг не ожидал", — рассказал эксперт.

Контрударь на Веселе стал возможен не только из-за того, что враг начал атаковать из направления Кореневого, пояснил Мусиенко. До этого ВСУ ежедневно наносили удары, а также ослабляли врага на этом участке.

Как сообщали аналитики ISW, у Украины и России есть продвижение в Курской области. В частности, украинские силы недавно продвинулись к югу от Веселого, а также к западу и северу от Медвежьего.

Читайте также: