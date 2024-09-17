Украина не может создать эффективные боевые подразделения: в ISW сообщили почему

Украина ограничена в своей способности создавать эффективные боевые подразделения из-за задержек и недостаточности западной военной помощи. Вместе с тем Киев принял меры по устранению недостатка человеческих ресурсов в армии.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики вспомнили заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью CNN о том, что Украине "нужно 14 бригад, чтобы быть готовыми" к неопределенному требованию, и что Киев не смог оснастить даже четыре из этих бригад.

Глава государства подчеркнул, что страна наращивает внутреннее производство БПЛА и опрокидывает технику со складов или резервных бригад, чтобы попытаться компенсировать недостаточную военную помощь Западу. Впрочем, заявляет Зеленский, недостаточное обеспечение, в частности, бронетехникой и артиллерийскими боеприпасами, привело к потерям украинского личного состава.

"ISW давно оценивает, что способность Украины защищаться от российских наступательных операций и бросить вызов инициативе на ТВД в значительной степени зависит как от оказания военной помощи Западом, так и от усилий Украины восстановить существующие подразделения и создать новые — последним из которых Украина уделила значительное внимание", — подчеркивают американские специалисты.

Вместе с тем, отмечают в ISW, создание большего количества украинской пехоты без соответствующего увеличения механизированной техники не повысит боеспособность Украины.

Как сообщало издание The Hill, танки Abrams оказались не готовы к российским атакам. Бойцы ВСУ усовершенствовали танки с помощью относительно простого метода – стальных каркасов, обернутых вокруг рам боевой техники.

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