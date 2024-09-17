Украину накроет ненастье: где будут сильные грозы и шквалы

В среду, 17 сентября, и четверг, 18 сентября, Украине ухудшится погода. Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде областей.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр.

"До конца суток 17 сентября в южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях порывы ветра 15-20 м/с", – предупредили синоптики.

Кроме того, 18 сентября на юге и востоке, а также в Кировоградской и Днепропетровской областях будут сильные порывы ветра – 15-20 м/с.

В течение 17-18 сентября объявлен I уровень опасности, желтый.