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Україну накриє негода: де будуть сильні грози і шквали

Україну накриє негода: де будуть сильні грози і шквали

Негода. / Фото: Associated Press

Оголошено штормове попередження.

У середу, 17 вересня, та четвер, 18 вересня, Україні погіршиться погода. Синоптики оголосили штормове попередження у низці областей.

Про це повідомив Український гідрометцентр.

"До кінця доби 17 вересня у південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях пориви вітру 15-20 м/с", - попередили синоптики.

Крім того, 18 вересня на півдні та сході, а також в Кіровоградській та Дніпропетровській областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с

Протягом 17-18 вересня оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

В Україні 20 червня буде вирувати негода. / © Укргідрометцентр
В Україні 20 червня буде вирувати негода. / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптикиня Наталя Діденко розповіла, чи загрожує Україні стихійне лихо, що накрило Центральну Європу.

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