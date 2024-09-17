Україну накриє негода: де будуть сильні грози і шквали

У середу, 17 вересня, та четвер, 18 вересня, Україні погіршиться погода. Синоптики оголосили штормове попередження у низці областей.

Про це повідомив Український гідрометцентр.

"До кінця доби 17 вересня у південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях пориви вітру 15-20 м/с", - попередили синоптики.

Крім того, 18 вересня на півдні та сході, а також в Кіровоградській та Дніпропетровській областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с

Протягом 17-18 вересня оголошено I рівень небезпеки, жовтий.