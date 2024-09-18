Уночі у Сумах кілька разів пролунали вибухи

Наразі подробиці інциденту невідомі.
У ніч проти 18 вересня 2024 року у Сумах унаслідок ворожої атаки безпілотників, кілька разів за останні кілька годин, пролунали вибухи.
Про це інформує Суспільне.Суми у повідомленні у соціальних мережах.
Через загрозу ворожих дронів оголошена повітряна тривога.
Перебувайте в укриттях та не нехтуйте власною безпекою, потурбуйтеся про рідних.
Наразі не повідомляється про наслідки ворожої атаки.
Під ранок вибухи пролунали на Київщині та Полтавщині.
Нагадаємо, що у столиці було чути вибухи: на підступах до Києва працювали сили ППО.
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