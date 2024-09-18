Уночі у Сумах кілька разів пролунали вибухи

У ніч проти 18 вересня 2024 року у Сумах унаслідок ворожої атаки безпілотників, кілька разів за останні кілька годин, пролунали вибухи.

Про це інформує Суспільне.Суми у повідомленні у соціальних мережах.

Через загрозу ворожих дронів оголошена повітряна тривога.

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте власною безпекою, потурбуйтеся про рідних.

Наразі не повідомляється про наслідки ворожої атаки.

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Під ранок вибухи пролунали на Київщині та Полтавщині.

Нагадаємо, що у столиці було чути вибухи: на підступах до Києва працювали сили ППО.

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