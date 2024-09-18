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Уночі у Сумах кілька разів пролунали вибухи

Уночі у Сумах кілька разів пролунали вибухи

Ворог цілу ніч обстрілював українські міста / Фото: ТСН.ua

Наразі подробиці інциденту невідомі.

У ніч проти 18 вересня 2024 року у Сумах унаслідок ворожої атаки безпілотників, кілька разів за останні кілька годин, пролунали вибухи.

Про це інформує Суспільне.Суми у повідомленні у соціальних мережах. 

Через загрозу ворожих дронів оголошена повітряна тривога. 

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте власною безпекою, потурбуйтеся про рідних. 

Наразі не повідомляється про наслідки ворожої атаки. 

Під ранок вибухи пролунали на Київщині та Полтавщині. 

Нагадаємо, що у столиці було чути вибухи: на підступах до Києва працювали сили ППО

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