Ночью в Сумах несколько раз раздались взрывы

В ночь на 18 сентября 2024 года в Сумах в результате вражеской атаки беспилотников, несколько раз за последние несколько часов, раздались взрывы.

Об этом сообщает Общественное.Сумы в сообщении в социальных сетях.

Из-за угрозы вражеских дронов объявлена воздушная тревога.

Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте собственной безопасностью, позаботьтесь о родных.

Пока не сообщается о последствиях вражеской атаки.

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Под утро взрывы прогремели на Киевщине и Полтавщине.

Напомним, что в столице были слышны взрывы: на подступах к Киеву работали силы ПВО.

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