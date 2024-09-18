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Ночью в Сумах несколько раз раздались взрывы

Ночью в Сумах несколько раз раздались взрывы

Враг всю ночь обстреливал украинские города / Фото: ТСН.ua

Пока подробности инцидента неизвестны.

В ночь на 18 сентября 2024 года в Сумах в результате вражеской атаки беспилотников, несколько раз за последние несколько часов, раздались взрывы.

Об этом сообщает Общественное.Сумы в сообщении в социальных сетях.

Из-за угрозы вражеских дронов объявлена воздушная тревога.

Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте собственной безопасностью, позаботьтесь о родных.

Пока не сообщается о последствиях вражеской атаки.

Под утро взрывы прогремели на Киевщине и Полтавщине.

Напомним, что в столице были слышны взрывы: на подступах к Киеву работали силы ПВО.

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