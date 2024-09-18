Ночью в Украине летали беспилотники: где прогремели взрывы

Враг практически каждую ночь атакует страну беспилотниками.
В ночь на 18 сентября 2024 года в украинских городах снова раздались взрывы.
Российские ударные дроны снова атаковали Украину, силы ПВО отражали атаку, из-за в некоторых городах Украины были слышны взрывы.
В частности, взрывы прогремели:
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Николаевщина;
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Бершадь/р-н (Виннитчина);
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Днепр ;
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Кировоградщина;
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Светловодск/Кременчуг;
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Кропивницкий р-н;
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Киев/пригород;
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Суммы.
Напомним, что в столице были слышны взрывы: на подступах к Киеву работали силы ПВО.
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