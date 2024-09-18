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Ночью в Украине летали беспилотники: где прогремели взрывы

Ночью в Украине летали беспилотники: где прогремели взрывы

Фото иллюстративный. Враг не останавливается в использовании дронов / Фото: Facebook/Оперативное командование "Юг"

Враг практически каждую ночь атакует страну беспилотниками.

В ночь на 18 сентября 2024 года в украинских городах снова раздались взрывы.

Российские ударные дроны снова атаковали Украину, силы ПВО отражали атаку, из-за в некоторых городах Украины были слышны взрывы.

В частности, взрывы прогремели:

  • Николаевщина;

  • Бершадь/р-н (Виннитчина);

  • Днепр ;

  • Кировоградщина;

  • Светловодск/Кременчуг;

  • Кропивницкий р-н;

  • Киев/пригород;

  • Суммы.

Напомним, что в столице были слышны взрывы: на подступах к Киеву работали силы ПВО.

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