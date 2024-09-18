Астрологический прогноз на 18 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: успешными будут только небольшие дела, на грандиозные проекты, какой бы сферы они ни касались, в этот день лучше не замахиваться.

Символ дня: Голубь.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: белый.

Счастливые камни дня: чароит, шпинель, изумруд.

За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: велика вероятность болезней, связанных с кровью, свертываемость которой сегодня понизится, поэтому хирургические операции можно проводить только в экстренных случаях.

Питание дня: в питании необходимо соблюдать баланс – переедание и голодание одинаково вредны.

Стрижка дня: для стрижки день не подходит.

Дачные работы дня: можно собирать урожай любых овощей и фруктов.

Магия и мистика дня:

Сны дня: можно очищать от негатива магические инструменты, пометив их под проточную воду.

Табу дня: нельзя нервничать и переживать даже если повод будет казаться весомым.

Цитата дня: «Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины» (Клод Адриан Гельвеций).

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