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Астрологический прогноз на 18 сентября

Астрологический прогноз на 18 сентября

Голубь - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: успешными будут только небольшие дела, на грандиозные проекты, какой бы сферы они ни касались, в этот день лучше не замахиваться. 

Символ дня: Голубь. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: белый. 

Счастливые камни дня: чароит, шпинель, изумруд.

За какую часть тела отвечает: селезенка.                                                                                                                                                                                                                                           

Болезни дня: велика вероятность болезней, связанных с кровью, свертываемость которой сегодня понизится, поэтому хирургические операции можно проводить только в экстренных случаях. 

Питание дня: в питании необходимо соблюдать баланс – переедание и голодание одинаково вредны. 

Стрижка дня: для стрижки день не подходит. 

Дачные работы дня: можно собирать урожай любых овощей и фруктов. 

Магия и мистика дня: 

Сны дня: можно очищать от негатива магические инструменты, пометив их под проточную воду. 

Табу дня: нельзя нервничать и переживать даже если повод будет казаться весомым.

Цитата дня: «Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины» (Клод Адриан Гельвеций). 

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