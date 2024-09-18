Астрологический прогноз на 18 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: успешными будут только небольшие дела, на грандиозные проекты, какой бы сферы они ни касались, в этот день лучше не замахиваться.
Символ дня: Голубь.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: белый.
Счастливые камни дня: чароит, шпинель, изумруд.
За какую часть тела отвечает: селезенка.
Болезни дня: велика вероятность болезней, связанных с кровью, свертываемость которой сегодня понизится, поэтому хирургические операции можно проводить только в экстренных случаях.
Питание дня: в питании необходимо соблюдать баланс – переедание и голодание одинаково вредны.
Стрижка дня: для стрижки день не подходит.
Дачные работы дня: можно собирать урожай любых овощей и фруктов.
Магия и мистика дня:
Сны дня: можно очищать от негатива магические инструменты, пометив их под проточную воду.
Табу дня: нельзя нервничать и переживать даже если повод будет казаться весомым.
Цитата дня: «Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины» (Клод Адриан Гельвеций).
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