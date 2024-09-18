Враг продвинулся возле Стельмаховки, в Гродовке и Украинском — Deep State

Карта боевых действий обновлена.

Об этом сообщает аналитический Telegram-канал Deep State.

В частности, враг продвинулся возле Стельмаховки, в Гродовке и Украинском.

Продолжаются бои в районе Желаемого Первого.

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Напомним, россияне перепутали и открыли огонь по собственным подразделениям в Волчанске — есть потери.

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