Враг продвинулся возле Стельмаховки, в Гродовке и Украинском — Deep State

Аналитики обновили карту боевых действий на фронте.
Карта боевых действий обновлена.
Об этом сообщает аналитический Telegram-канал Deep State.
В частности, враг продвинулся возле Стельмаховки, в Гродовке и Украинском.
Продолжаются бои в районе Желаемого Первого.
Напомним, россияне перепутали и открыли огонь по собственным подразделениям в Волчанске — есть потери.
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